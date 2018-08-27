Происшествия
Улицу в Киеве предложили назвать в честь Маккейна
На Украине предложили назвать одну из улиц Киева в честь умершего американского сенатора Джона Маккейна. Петиция с соответствующей инициативой размещена на сайте украинской Рады 27 августа.
По словам автора, Маккейн является «великим человеком», который посещал украинскую столицу в самые тяжелые времена.
«Считаю, что его имя должно быть увековечено в названии одной из улиц нашего города!» — отмечается в документе.
Чтобы петицию рассмотрели, ее должны подписать 10 тыс. человек.
Напомним, что президент США Дональд Трамп не позволил опубликовать в связи со смертью сенатора Джона Маккейна официальное заявление Белого дома, в котором покойного называют героем. Кресло сенатора может достаться его вдове.
Справка:
Сенатор от штата Аризона Джон Маккейн умер на 82-м году жизни от опухоли мозга 26 августа 2018 года. Заболевание глиобластома у политика было диагностировано 19 июля 2017 года. 24 августа его семья объявила о прекращении лечения. Как сообщает CNN, похороны Маккейна состоятся 2 сентября.