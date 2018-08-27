Навальному в восьмой раз отказали в регистрации партии

Министерство юстиции РФ отказалось регистрировать очередную партию Алексея Навального. Причина – несоблюдение положений действующего законодательства.

«Снова отказ в регистрации [партии «Россия будущего»]», - рассказал в ролике на своем YouTube-канале Алексей Навальный. Видео опубликовано 27 августа, при этом сам оппозиционер два дня назад был задержан, а сегодня ему в суде выбирают наказание по административной статье.

По словам главы Фонда борьбы с коррупцией, его политической силе отказали из-за реальных шансов на выборах.

Минюст, в свою очередь, настаивает: политическая организация допустила целый ряд ошибок в процессе предоставления документов, например, принеся недостоверные сведения о региональных отделениях.

Напомним, что в 2012 году оппозиционер Алексей Навальный собирался создать политическую силу «Народный альянс», однако в ее регистрации было отказано. Чуть позже партию с таким названием зарегистрировал политтехнолог Андрей Богданов. В 2015 году Навальный собрал «Партию прогресса», но попытка ее зарегистрировать опять потерпела поражение. В 2018 году оппозиционер создал политическую силу «Россия будущего», но в июне Минюст приостановил ее регистрацию. Всего оппозиционер делал 7 попыток.