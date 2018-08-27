Подрядчик затянул с ремонтом крыши исторического здания на Литейном. Дождь полил в квартиру

Ремонт крыши жилого дома дореволюционной постройки в центре Петербурга не уложился в положенные сроки. Пока неторопливые рабочие собирают деревянные конструкции, обитатели верхних этажей вынуждены подставлять тазики во время дождя.

читатель "Фонтанки" Павел

Как 27 августа рассказал «Фонтанке» читатель Павел, кровля по адресу: Литейный проспект, 51, литера А, стоит разобранной с 10 августа. На крыше периодически появляются рабочие, но регулярности не наблюдается. Процесс идёт с паузами. В итоге августовские дожди уже проникли внутрь квартиры Павла, где также идёт ремонт и уже была сделана чистовая отделка.

Обновляет кровлю в рамках программы по капремонту компания «ТВК-инжиниринг». Её представители побывали в гостях у Павла и зафиксировали подтёки на стенах и дождевую лужу на полу. Подрядчик обещал компенсировать ущерб. Но горожанин переживает, что ремонт не спешит заканчиваться, значит, возможно новое подтопление. На этот случай Павел даже оставил своих рабочих на ночь в квартире, чтобы было кому тазики подставить.

По контракту ремонт крыши должен был завершиться ещё 22 августа. Стоимость работ составила 31 млн рублей.

В Фонде капремонта «Фонтанке» сообщили, что в курсе ситуации, сегодня специалисты организации посетят объект с проверкой.

«В случае залития квартир у нас давно известен такой механизм — подрядчик не получит деньги, пока не сделает ремонт либо не компенсирует людям затраты», — пояснили в фонде.

Пятиэтажный дом на Литейном, 51, ввели в эксплуатацию в 1857 году. До 1909 года эта территория входила в состав усадьбы Шереметьевых, простиравшейся от Фонтанки до Литейного проспекта.