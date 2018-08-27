Вячеслав Володин и его непростые решения. Спикер Госдумы сломался на вопросе о пенсионной реформе

Журналисты русской службы BBC задали спикеру Госдумы Вячеславу Володину вопрос о повышении пенсионного возраста. В этот момент с председателем нижней палаты парламента что-то стряслось, он растерялся и начал говорить о разных решениях: «тяжелых решениях», «решениях для себя», «ответственных решениях» и так далее. Ни разу не упомянув о пенсионной реформе.

Издание Meduza 27 августа посчитало все «решения» Володина. Выяснилось, что в своем шестиминутном комментарии для службы новостей спикер Госдумы употребил это слово 22 раза, совершенно не находя, чем его заменить.

«А можно ли обойтись без этого решения? А можно ли принять другое решение? […] Конечно, никому не хочется принимать решение», — заявил спикер в разговоре с Русской службой Би-би-си.

При этом от Володина ни разу не прозвучало словосочетание «пенсионная реформа». Впрочем, на вопрос журналиста он также не ответил ничего конкретного.

В июле стало известно, что администрация президента России рекомендовала лояльным политикам, спикерам, журналистам и блогерам отказаться от словосочетания «пенсионная реформа». Видимо, поэтому Володин так старательно избегал термина.