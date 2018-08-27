«Чудеса надо делать своими руками». Петербургские студенты и школьники построят корабль для «Алых парусов»

В Петербурге студенты и школьники построят парусник «Санкт-Петербург». Начало проекта анонсировал губернатор Георгий Полтавченко на заседании городского педагогического совета 27 августа.

Предполагается, что корабль будут строить на одной из верфей города, привлекать к работе планируется старшеклассников и студентов профильных колледжей. Стоимость и другие подробности проекта пока не раскрываются. По словам Полтавченко, он поручил провести переговоры с верфями, судно предполагается спустить на воду в 2023 году.

«Построенный руками детей парусник станет одним из символов города и прекрасным подарком к 320-му юбилею», – сообщил Полтавченко. Он также добавил, что верит в то, что парусник «Санкт-Петербург» будет участвовать в городском празднике выпускников «Алые паруса».

«Чудеса надо делать своими руками. Эта фраза наполнится новыми смыслами, когда мы увидим корабль белой ночью под алыми парусами», – заключил глава города.

Отметим, что последние годы в Петербурге в празднике выпускников участвует шведский Tre Kronor of Stockholm, который также известен как «парусник мира» ( деньги на его строительство собирали волонтёры и благотворители из разных стран). В 2017 году планировалось, что главным участником «Алых парусов» станет «Полтава». Однако боевой отечественный корабль, восстановленный по чертежам Петра I, шведский бриг на посту пока не сменил.