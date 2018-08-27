Президент Франции: Европейская безопасность должна обсуждаться с Россией

Обсуждение вопросов, касающихся безопасности в Европе, должно вестись с приглашением России. Об этом на встрече послов Франции заявил президент Эммануэль Макрон.

«Инициировать обновлённый диалог по кибербезопасности, химоружию, классическому оружию, территориальным конфликтам, космической безопасности или защите полярных зон, в первую очередь с Россией», – цитирует 27 августа французского лидера RT.

Макрон отметил, что сотрудничество России и Франции по вопросу обеспечения безопасности в Сирии уже дает свои плоды. Российскую сторону необходимо привлекать и для дискуссии по ситуации в ЕС.