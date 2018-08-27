Почему Google Maps открыл глобус

Всемирно известный картографический сервис отказался от представления Земли в формате плоской карты, использующей равноугольную проекцию. Картина мира заметно изменилась. Но если прогнозы климатологов сбудутся, и этот вид планеты скоро изменится.

pixabay.com/PIRO4D

Отныне, расширяя поле зрения, пользователь в конце концов увидит круглую планету, которую можно вертеть, как глобус. И для многих мир сразу же оказался иным. На плоской версии карты над половиной мира нависала циклопическая России, которая визуально была в два раза больше Африки. Чукотка была от Петербурга крайне далеко, а вот Канары — удивительно близко. Северный морской путь не выглядел короче маршрута вокруг Индии.

Теперь же на первый план вышла огромная Африка, площадью почти в 2 (два!) раза больше РФ. Южно-Китайское море, из-за которого Китай ведет бесконечные споры с соседями и даже с США, соответствует площади всей европейской части России. А чтобы разглядеть все детали в РФ, надо здорово развернуть глобус, чтобы смотреть на планету со стороны Северного полюса.

Тут-то и обнаруживается: дискуссия о том, к какой части света принадлежит Российская Федерация, совершенно бессмысленна — потому что это безусловный Север, так как территория России охватывает полукольцом Арктику на 160 градусов, от 30-го градуса восточной долготы до 170-го градуса западной долготы, то есть часть России находится в Западном полушарии.

Фото: ian.macky.net

Арктика не накрывает Россию сверху, как выглядит на плоских картах меркаторской проекции, а скорее она почти наполовину внутри страны. Прямая линия от Берингова пролива до Мурманска проходит чуть южнее Северного полюса, ближе к России. Это в теории оптимальный маршрут для морских судов из Азии в Европу.

Именно поэтому из Мурманска до Анадыря на Чукотке лететь всего 4900 км, а вот до Канарских островов в отпуск — 5500. Впрочем, расстояния из Санкт-Петербурга до Чукотки и Канар тоже в принципе соизмеримые, не случайно наш город, лежащий на 60-м градусе северной широты, называют Северной столицей.

Глобус объясняет, почему самые короткие авиатрассы из Азии в Европу, или из США в Европу или на Ближний Восток и в Индию проходят над Сибирью. Впрочем, и морская трасса может заработать, когда в полной мере развернется глобальное потепление.

И западные соседи – Финляндия и Норвегия – уже приступили к проектированию транспортного коридора из порта на берегу Баренцева моря на юг, в континентальную Европу. Пока будет идти процесс проектирования — моря и откроются. (https://www.lvm.fi/-/study-on-the-arctic-rail-line-completed-kirkenes-routing-to-be-examined-further-968073) Правда, не совсем понятно, что же будет тогда с уровнем моря и с мировой экономикой. И с географией тоже.

О сложности прогнозов

Что будет, если исполнится прогноз климатологов — о росте температур в мире и, как одном из следствий, повышении уровня Мирового океана?

Летнее исчезновение плавающих льдов в Арктике поставит крест на жизни белых медведей в ее нынешнем виде, но не увеличит заметно рост уровня моря. Главное — это таяние льдов суши и расширение объема воды в океане за счет его нагревания.

Перспективы в глобальном масштабе не слишком радостные — американский журнал National Geographic сообщал, что, по данным экспертной комиссии, созванной Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA), к 2100 году уровень моря может в худшем случае подняться на два метра. Инженерный корпус армии США несколько более оптимистичен и рекомендует планировщикам считать худшей планку в 1,5 метра. Однако, по прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития, даже с учетом весьма осторожного прогноза – повышения уровня моря на полметра, к 2070 году около 150 миллионов человек в крупных приморских городах мира будут подвержены риску прибрежного наводнения, с ущербом в 35 триллионов долларов, что составит примерно 9% мирового ВВП. Изменения береговой линии коснутся и России, и кое-где – довольно драматично.

По счастью, таяние ледников не произойдет одномоментно. Это будет процесс, растянутый на несколько десятилетий даже при резком росте температуры воздуха. Поэтому время подготовиться есть.

Достаточно сложная ситуация будет с Петербургом. Подъем уровня моря на полметра — это и подъем уровня грунтовых вод, изменение гидрологии Невы и осадконакопления в ее устье. Какое-то время можно будет компенсировать эти проблемы строительством дамб и прочих защитных сооружений. Но если процесс будет развиваться достаточно активно, следует ожидать изменения градостроительной концепции — новые здания будут строиться на возвышенностях, окружающих город. Так что Петербургу уже сейчас самое время задуматься, что делать, когда дамба перестанет выполнять свои функции, и как сохранить хотя бы самые ценные здания. Но Северной столице, в отличие, например от Калининграда, хотя бы есть куда перебираться — стоит вспомнить, что всего 5 – 6 тысяч лет назад (когда уже существовали цивилизации в Месопотамии и Египте) так называемое Литориновое море плескалось у подножия Пулковских высот.

Такие города, как Мурманск, Петропавловск-Камчатский и Владивосток, сравнительно легко переживут подъем уровня воды — они просто чуть подвинутся в сопки. Вообще, именно Дальний Восток и центральная часть Сибири при климатических изменениях могут выиграть.

А вот где даже небольшое повышение уровня моря будет очень заметно — так это на севере России, где расположены обширные тундровые равнины, сложенные многолетнемерзлыми породами. Эти породы нестабильны, при повышении температуры они начинают таять, выделяя в атмосферу большие запасы вмерзших в них газов — метана и углекислого газа.

В августе 2018 года появились статьи об исследованиях вечной мерзлоты, которые проводили специалисты Университета штата Аляска по заказу NASA в США и России, в Сибири. Ученые обратили внимание, что только в Сибири за последний год было обнаружено более 200 мест, где стала стремительно разрушаться мерзлота с образованием так называемых термокарстовых озер. Это очень опасный и стремительный процесс.

По словам исследователей, не придется ждать 200 или 300 лет, чтобы увидеть развитие разрушения мерзлоты — это может случиться и при жизни этого поколения. (https://www.sciencealert.com/the-arctic-permafrost-is-melting-strange-thermokarst-lakes-climate-change-abrupt-melting). А выброшенные газы еще в большей степени разгонят процесс потепления.

Не стоит забывать, что эта холодная мерзлая земля занимает около 65% всей территории России. Поэтому карта северных территорий изменится быстрее всего и очень сильно — а самое главное, пока даже непонятно до конца как. Появится много новых озер, вырастет площадь топких болот, и в результате морской трансгрессии произойдет затопление обширных территорий, откуда просто придется эвакуировать всё население.

Проблема в данный момент заключается в том, что деградация российской вечной мерзлоты от России зависит в меньшей степени — просто потому, что Россия выбрасывает в атмосферу гораздо меньше парниковых газов, нежели Китай или США. Однако и эти промышленные гиганты не стоит обвинять во всех грехах.

Так, например, по данным Орбитальной углеродной обсерватории OCO-2, флуктуации течения Эль-Ниньо стали причиной мощнейших выбросов углекислого газа в Южной Америке, Африке и Индонезии. (https://www.nasa.gov/press-release/nasa-pinpoints-cause-of-earth-s-recent-record-carbon-dioxide-spike)

Значительные выбросы связаны также и с традиционными формами агрокультуры в беднейших странах мира — там регулярно устраивают лесные палы, которые приводят к залповым выбросам углекислого газа.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), в мире складывается тяжелая ситуация – от глобального изменения климата как раз пострадают самые бедные страны. Но, по мнению специалистов, есть и те, что могут выиграть от этого — например, в числе наибольших бенефициаров числится и Россия. (http://www.imf.org/external/russian/np/blog/2017/092717r.pdf)

С одной стороны, потепление именно в России, как и в других северных странах, идет опережающими темпами — здесь средняя температура повышается примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по планете (http://climaterussia.ru/klimat/izmenenie-klimata-v-rossii). С точки зрения разрушения вечной мерзлоты — это плохо. А вот для развития сельского хозяйства и расширения его географии – может быть, и хорошо.

Неоднозначные возможности

Размеры России — в известной мере иллюзия. Из ее 17 млн кв. км общей площади сельскохозяйственные угодья занимают около 4 млн кв. км. Стоит обратить внимание на карту пахотных земель (http://www.agroatlas.ru/ru/content/Vegetation_maps/Arable/index.html) и вторую карту — заброшенных пахотных земель России (https://chrdk.ru/news/evropeiskie-sputniki-poschitali-rossiiskuyu-zemlyu).

То есть это та площадь, на которой можно жить, обрабатывая землю. Города и прочие населенные пункты вместе с лесопосадками тянут примерно еще на 1 млн кв. км. Если разделить население России на вот эту эффективную площадь (5 млн кв. км), то плотность населения будет на удивление высокой — около 24 человек на 1 кв. км, что соизмеримо с плотностью населения в Скандинавии и Балтийских странах.

Сейчас именно на этих землях и можно постоянно жить (что люди и делают). Вопрос в том, какова будет динамика этих благоприятных для жизни территорий. Они расширятся за счет северных, ныне очень холодных, земель или же их на юге просто съест опустынивание?

Медики и эпидемиологи предупреждают об опасности расширения географии новых заболеваний — вроде лихорадки Западного Нила. Появляются новые сельскохозяйственные вредители. И это уже не досужие выдумки футурологов, а реальные факты — профессиональные карты начали менять свои границы. (https://cyberleninka.ru/article/v/vliyanie-globalnyh-klimaticheskih-izmeneniy-na-realizatsiyu-potentsiala-infektsionnyh-zabolevaniy-naseleniya-v-rossiyskoy-arktike-na)

С другой стороны — на север смещаются границы распространения лиственных пород деревьев, что обещает больше возможностей для занятия сельским хозяйством и, кстати, уменьшит для россиян расходы на отопление. С другой стороны – на север уже сейчас смещается граница степи и полупустынь.

Есть оптимисты, такие, как обозреватель Bloomberg Марк Уайтхаус, который на основании исследования МВФ пришел к выводу, что улучшение ситуации для России будет несправедливостью эпических масштабов — в то время как бедные страны на юге будут беднеть, ситуация в России будет улучшаться.

Наверное, это шутка, но то, что климатическая карта (и как следствие — все другие карты России) будет меняться, – в этом нет сомнений. И россияне от Приморья и Якутии до Петербурга и Калининграда вместе со своими северными соседями уже сталкиваются с последствиями климатических изменений. Пока они не очень заметны. Но это только пока.

Константин Ранкс, специально для "Фонтанки.ру"