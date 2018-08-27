Семь футболистов «Зенита» вызваны в сборную для подготовки к матчам с Турцией и Чехией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал игроков, которые будут вызваны для подготовки к матчу Лиги наций с Турцией 7 сентября в Трабзоне и контрольному матчу с Чехией 10 сентября в Ростове-на-Дону. В числе 25 вызванных футболистов – семеро представляют петербургский «Зенит», еще трое (Ионов, Могилевец и Полоз) в прошлом играли за сине-бело-голубых.

Полный список:

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург), Антон Шунин ("Динамо" Москва).

Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – "Спартак" Москва), Федор Кудряшов ("Рубин" Казань), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба – "Зенит" Санкт-Петербург), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Константин Рауш ("Динамо" Москва), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба – "Краснодар"), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Ионов (ФК "Ростов"), Руслан Камболов, Павел Могилевец (оба – "Рубин" Казань), Денис Черышев ("Валенсия" Испания), Антон Швец ("Ахмат" Грозный).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – "Зенит" Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз ("Рубин" Казань).

Отмечается, что список не окончательный и в нем возможны изменения. Подготовку к матчам сборная начнет 3 сентября в Новогорске.

Лига наций — международный футбольный турнир среди сборных Европы, который пришел на смену товарищеским матчам. В турнире будут действовать принципы повышения и понижения в классе. Частота проведения турнира — раз в 2 года, выявление победителя — по нечетным годам.