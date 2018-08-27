НИИ океанологии сносит флигель 18-го века, связанный с художником Филоновым. Решения суда институт решил не дожидаться

НИИ океанологии 25 августа приступил к сносу флигеля Филонова на Васильевском острове. Институт решил не дожидаться решения суда, которое могло бы заморозить работы на объекте, сообщили в петербургском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

В минувшую субботу рабочие разрушили кровлю и часть кирпичных стен здания по адресу: улица Репина, 31. Этот флигель, связанный с известным художником-авангардистом Павлом Филоновым, входит в архитектурный ансамбль дома Долгоруковых. Историческая постройка находится в пользовании НИИ океанологии, который занимается реконструкцией здания.

Но реставрация коснется только лицевого корпуса дома Долгоруковых, а дворовый флигель, ранее признанный аварийным, было решено снести и возвести на его месте здание аналогичной площади и этажности.

Против сноса активно возражают градозащитники, которые подали иск в суд. Ответчиками по делу назначены Институт океанологии и комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников.

Последнее заседание состоялось в Куйбышевском районном суде 14 августа, в ходе него представители ВООПИиК ходатайствовали о назначении новой экспертизы. В основу ходатайства лег проведенный специалистами анализ всех имеющихся по дому Долгоруковых документов, который показал, что экспертиза, на основании которой флигель признан аварийным, не является объективной и профессиональной. Документ подписал кандидат технических наук, доцент ГАСУ Анатолий Осокин.

«Они возражали против удовлетворения нашего ходатайства и говорили о том, что если суд его удовлетворит, они тоже имеют право предложить своих специалистов, свои вопросы к этой экспертизе. Подготовить соответствующие предложения. И суд оставил ходатайство открытым, дав им возможность соответствующие вопросы и предложения представить суду. Но фактически в реальности, как мы видим, это такая мера затягивания ходатайства и форсирование демонтажа», – рассказал «Фонтанке» зампредседателя петербургского отделения ВООПИиК Александр Кононов.

В свою очередь, в НИИ океанологии подчеркивают, что снос начался на законных основаниях. И что в случае остановки работ на объекте сейчас – а именно этим грозит институту иск градозащитников – деньги на реконструкцию вообще могут вернуться в федеральный бюджет.

«Если сейчас остановить строительство, то у нас деньги закроют, просто закроют, – подчеркнул в разговоре с нашим корреспондентом директор института Анатолий Родионов. – Мы только в этом году окончательно получили положительное решение госэкспертизы. А должны были уже построиться в 2015 году. Поэтому государственные органы, которые планируют, они говорят: «Вы что делаете?»

По информации Родионова, флигель, уготованный к сносу, к дому Долгоруковых «пристраивался неизвестно когда», а в советское время якобы перестраивался много раз.

На попытки градозащитников отстоять флигель в НИИ смотрят как на попытку помешать реконструкции.

«Нам объяснили, что они хотят. На самом деле, если по суду признается, что были неправильные экспертизы, нужно будет подать этот проект в экспертизу в их организацию. Все уже сказали, что у них такая организация есть, и эта организация страшно дорогая по сравнению со всеми остальными. И они учредители, и они, видимо, зарабатывают этим деньги. Все очень просто», – сообщил Родионов.

На вопрос корреспондента, считает ли директор института, что у истцов чисто коммерческий интерес, Анатолий Родионов ответил: «Конечно, однозначно, абсолютно».

Напомним, что дом Долгоруковых является памятником, однако флигель Филонова, хоть и расположен на территории архитектурного памятника, но защитного статуса не получил.