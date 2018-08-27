«Голосуй и танцуй»: на выборы в Ульяновск позвали Джигана и Гречку. Аполитичных на концерт не пустят

В день выборов депутатов шестого созыва Законодательного собрания в Ульяновске состоится музыкальный концерт под девизом «Голосуй и танцуй» с приглашенными артистами. В провинциальный город согласились приехать автор песни «Надо подкачаться» Джиган, певица Гречка, к чьей внешности были претензии у Земфиры, и группа ARTIK&ASTI. Однако попасть на мероприятие смогут не все – аполитичным ульяновцам вход закрыт, и только «выполнив свой гражданский долг, жители региона смогут провести вечер в компании популярных звезд российской эстрады». Об этом сообщает региональное отделение Российского Союза Молодёжи.

Ваучер на концерт молодым избирателям будут выдавать волонтеры «в специально отведённых местах», а уже на избирательном участке его можно будет поменять на билет.

При этом организаторы напоминают, что количество пригласительных – ограничено, поэтому молодым ульяновцам лучше начать голосовать с самого утра, чтобы попасть на концерт вечером.