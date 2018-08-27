ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще одного банка

ГК «Эталон»

АО «ЮниКредит Банк» аккредитовал корпуса 6.1 и 6.3 жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.

Приобрести квартиру в ЖК «Охта Хаус» с привлечением ипотеки в АО «ЮниКредит Банк» можно с первоначальным взносом в размере от 20% от стоимости квартиры. Процентная ставка от 9,5%. Максимальная сумма кредита – до 9 млн рублей.

Оформить ипотечный кредит могут покупатели в возрасте от 21 до 65 лет, со стажем работы на последнем месте от 3 месяцев и непрерывным стажем работы не менее 1 года. Срок кредитования от 1 года до 30 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.unicreditbank.ru

Получить более подробную информацию о покупке недвижимости с использованием кредитных средств можно в офисе компании «Эталон ЛенСпецСМУ».

ЖК «Охта Хаус» общей площадью 142 тыс. кв. м будет состоять из трех 22-этажных и одного 20-этажного корпуса. В ЖК «Охта Хаус» представлены 1 683 квартиры с широкими комнатами и планировками европейского уровня. Покупателям доступны квартиры от студий до трехкомнатных.

В новом комплексе от «Эталон ЛенСпецСМУ» будет реализована автоматизированная система управления и диспетчеризации здания, позволяющая поддерживать комфортные климатические условия и предупреждать аварийные ситуации. Скоростные бесшумные лифты, собственная диспетчерская служба, удобные колясочные – все эти опции создадут дополнительный комфорт для жителей комплекса.

На территории «Охта Хаус» будут оборудованы детские и спортивные площадки. Живописное окружение проекта – парки, скверы и набережную реки Охты дополнят декоративное озеленение и зоны отдыха, что предоставит будущим жителям возможность для активного досуга и прогулок на свежем воздухе. На первых этажах комплекса расположатся магазины, аптеки, салоны красоты, банки и пекарни.

Завершение строительства жилых корпусов «Охта Хаус» запланировано на I квартал 2021 года.

АО «ЮниКредит Банк» лицензия Центрального банка №1 от 22.12.2014г.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/