В Колпино в течение четырех лет банда под руководством участкового убивала людей ради квартир

В Петербурге расследуется громкое уголовное дело о “черных риелторах”, которые в течение четырех лет совершали убийства ради завладения квартирами жертв. Возглавлял банду бывший участковый, сообщает 27 августа пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

Из материалов уголовного дела известно, что с 2010 по 2014 год на территории Колпинского района орудовала организованная преступная группа под руководством бывшего местного участкового. За это время преступники совершили не менее 5 убийств социально незащищенных граждан с последующим переоформлением их квартир.

Двое предполагаемых преступников 24 августа были заключены под стражу по решению суда. Им предъявлено обвинение по статьям “Убийство” и “Мошенничество”. Сейчас следователи выясняют, есть ли на счету этой ОПГ другие преступления.