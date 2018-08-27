В Упсала-Цирке откроют «Книжную реальность»

В Упсала-Цирке 2 сентября откроют «Книжную реальность» и предложат детям и взрослым прогуляться по ней. «Книжная реальность» – это фестиваль-путешествие для всей семьи по мотивам «Книги» Дэвида Майлза и Натали Хупс.

««Книга» утверждает, что чтение – универсальный способ путешествий между мирами. Мы всё больше погружаемся в виртуальность и забываем о тех фантазийных мирах, которые прячутся под одеялом, когда светишь на них фонариком. Книжная реальность позволяет немного посмотреть вокруг детскими глазами – и тогда страницы книги становятся объемными, и по ним можно гулять совсем как по настоящим!» – говорят организаторы фестиваля, на котором можно будет создавать, исследовать, играть и путешествовать по книжным страницам.

В программе фестиваля-путешествия: истории и сказки, которые можно услышать, увидеть или нарисовать самому; театральные постановки и перформансы; неожиданные арт-объекты, звуковые и световые инсталляции; творческие мастерские по сотворению другой реальности. Также гостей ждет большая музыкальная программа.

Более подробно о фестивале можно узнать в официальном паблике мероприятия.

Средства, вырученные за продажу билетов, будут направлены на развитие социальных проектов Упсала-Цирка.