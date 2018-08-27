Доброе дело
В Упсала-Цирке откроют «Книжную реальность»
В Упсала-Цирке 2 сентября откроют «Книжную реальность» и предложат детям и взрослым прогуляться по ней. «Книжная реальность» – это фестиваль-путешествие для всей семьи по мотивам «Книги» Дэвида Майлза и Натали Хупс.
««Книга» утверждает, что чтение – универсальный способ путешествий между мирами. Мы всё больше погружаемся в виртуальность и забываем о тех фантазийных мирах, которые прячутся под одеялом, когда светишь на них фонариком. Книжная реальность позволяет немного посмотреть вокруг детскими глазами – и тогда страницы книги становятся объемными, и по ним можно гулять совсем как по настоящим!» – говорят организаторы фестиваля, на котором можно будет создавать, исследовать, играть и путешествовать по книжным страницам.
В программе фестиваля-путешествия: истории и сказки, которые можно услышать, увидеть или нарисовать самому; театральные постановки и перформансы; неожиданные арт-объекты, звуковые и световые инсталляции; творческие мастерские по сотворению другой реальности. Также гостей ждет большая музыкальная программа.
Более подробно о фестивале можно узнать в официальном паблике мероприятия.
Средства, вырученные за продажу билетов, будут направлены на развитие социальных проектов Упсала-Цирка.
Справка:
Упсала-Цирк - центр нового цирка, который объединяет в себе социально-культурные, культурные и образовательные проекты для детей и взрослых. Упсала-Цирк существует в Санкт-Петербурге с 2000 года. Здесь занимаются дети и подростки из групп социального риска, а также дети с особыми потребностями. Среди проектов - "Цирк для хулиганов", творческий центр "Пакитан" для детей с синдромом Дауна, "Школа цирковой педагогики", "Цирк за забором" для подростков, совершивших правонарушения, фестиваль нового цирка и стрит-арта "Балансировка" и другие.
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга