В Петербурге переименуют комитет по образованию

Комитет по образованию петербургского правительства сменит наименование. Об этом сообщил губернатор Георгий Полтавченко, выступая на заседании городского педагогического совета 27 августа.

«Деятельность нашей школы уже давно вышла за рамки образования, поэтому предлагаю переименовать профильное ведомство в комитет по просвещению», – заявил он.

Также губернатор отметил растущий авторитет и престиж профессии учителя. «Конкурс в Университете Герцена растёт. Зарплаты повышаются. В том числе на 10 процентов в прошлом году», – отметил Полтавченко.

По его предложению также в петербургских школах введут «недели добра», когда школьники по аналогии с пионерами будут помогать окружающей среде и пенсионерам.