Обрушение деревянных балок с крыши Генштаба стало уголовным делом

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту обрушения строительных лесов с крыши западного крыла Генштаба в Петербурге, из-за которого пострадали три человека. Происшествие квалифицировали по ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

Как пояснили в ведомстве 27 августа, в результате сильного порыва ветра произошло обрушение временной кровли со здания, расположенного в доме 10 на Дворцовой площади. Во время инцидента получили травмы три человека. Позже пенсионера выписали из Мариинской больницы. 37-летний гражданин Италии остался на лечении в Александровской больнице.

Серьёзнее всех травмировалась 16-летняя школьница. С повреждением позвоночника её транспортировали в Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г. И. Турнера. Работы на кровле проводила обслуживающая организация объектов Министерства обороны.