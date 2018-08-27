Иран будет судиться с США из-за санкций

Исламская республика Иран обратилась в международный суд из-за возобновленного в августе санкционного давления на эту страну.

«Иран начал разбирательства против США в Международном суде ООН из-за возобновления санкций», – сообщает 27 августа информационное агентство AFP.

Россия поддерживает Иран в вопросе американского санкционного давления. Так, ранее МИД РФ назвал действия США в отношении исламской республики «шантажом».

Напомним, что 7 августа США ввели санкции против Ирана, которые президент США Дональд Трамп описал как «самые жесткие». Он также отметил, что «любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет заниматься бизнесом в США». Однако в Европе не поддержали Америку в ее борьбе против республики и заблокировали действие санкций на своей территории для защиты европейского бизнеса.