Юный футболист из Испании сломал руку в финале турнира в Петербурге

Неудачно закончился для одного из 15-летних игроков юниорской команды «Атлетико» (Бильбао, Испания) международный юношеский турнир памяти Юрия Морозова.

Как стало известно «Фонтанке», в финале категории U-15 (15 лет) против сверстников из «Бенфики» (Лиссабон, Португалия) в минувшее воскресенье, 26 августа, мальчик Луис Аричага упал на левую руку и сломал ключицу. Из матча игрок сразу выбыл, после чего был доставлен в детскую городскую больницу №2 Святой Марии Магдалины.

Врачи диагностировали закрытый перелом костей левого предплечья со смещением. Претензий ни сам юный футболист, ни его тренер, с которым он приехал в больницу, не имели.

Между тем матч завершился со счетом 4:0 в пользу «Бенфики».