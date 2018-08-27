Facebook удалил аккаунт блогера Анатолия Шария

Блогер и журналист Анатолий Шарий, который прославился критикой Украины и властей республики, лишился официальной страницы с 280 тысячами подписчиков на «Фейсбуке».

«Как вы, наверное, заметили, атака продолжается и сегодня без пояснений снесена моя основная верифицированная страница на фейсбук», – написал 27 августа Шарий на своей запасной странице (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.) .

Жена блогера Ольга Шарий добавила, что удаление произошло «без объяснения причин, без писем, без уведомлений». По ее словам, потеря страницы может быть связана с началом предвыборного сезона на Украине.

Напомним, что недавно «Фейсбук» удалил несколько сотен страниц, которые якобы могли быть связаны с распространением пророссийской пропаганды.

Анатолий Шарий прославился критикой украинских властей и комментированием событий в этой стране. Так, он обвинил певицу Джамалу в нарушении правил песенного конкурса Евровидение, а украинский власти в изменении Конституции. После заведенного на него уголовного дела он получил статус беженца в Европейском союзе.