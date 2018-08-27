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27.08.2018 13:02
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Автобусный вокзал в Девяткино хочет построить фирма депутата из Челябинска

Инвестором строительства международного автобусного вокзала в Девяткино выступает челябинская компания, принадлежащая депутату местной городской думы. Она планирует построить вокзал за свой счет и стать его владельцем.

Автобусный вокзал в Девяткино хочет построить фирма депутата из Челябинска

Светлана Холявчук/Интерпресс

Все за счет инвестора

О результатах обсуждения дорожной карты проекта «Фонтанке» сообщили в Управлении по транспорту Ленинградской области. Карта была согласована еще в начале августа, а на днях стало известно о финансовой модели государственно-частного партнерства, которую выбрал инвестор ООО «Первая транспортная корпорация»: это будет инвестиционное соглашение. При согласовании дорожной карты предлагались два варианта ГЧП – инвестсоглашение и концессия.

Первый вариант предполагает полноценное финансовое участие инвестора в реализации проекта, после успешного завершения которого он становится собственником международного автобусного вокзала. В этом варианте нет государственных денег, поэтому он удобен правительству Ленинградской области. Второй вариант означает, что бюджет гарантирует инвестору некий минимальный доход от эксплуатации будущего вокзала, даже если он не будет приносить вообще никакой прибыли – но в этом случае по истечении оговоренного срока «Первой транспортной корпорации» пришлось бы отдать вокзал Ленинградской области.

Выбор варианта осуществил сам инвестор – он брал двухнедельную паузу, потому что решение, принятое сейчас по данному вопросу, касается его будущего отношения ко всему проекту. 

– Мы вкладываем свои деньги, ничего не просим от государства и берем все риски на себя, – заявил «Фонтанке» глава «Первой строительной корпорации» Станислав Новичихин. – Сейчас идет процесс документального согласования проекта, еще не выделен земельный участок, но в начале 2019 года мы обязательно начнем строительство.

По словам нашего собеседника в областном управлении по транспорту, в ближайшее время данный проект должен быть рассмотрен на инвестиционном совете при губернаторе региона, после чего предполагается начало его реализации. 

Предварительные сроки строительства международного автобусного вокзала – 2018-2021 годы. К 2020 году, как сообщили нам в Управлении по транспорту, планируется и завершение строительства автомобильной развязки. Сейчас строительство в процессе – это делает компания «Возрождение» в рамках контракта с ГКУ «Ленавтодор», заключенного в прошлом году. Сумма контракта составляет 774 миллиона рублей. Развязка должна подключить к КАД будущий автобусный вокзал и сделать более щадящими условия перемещения из Петербурга в Мурино и обратно для автомобилистов и маршрутных такси. 

В областном управлении по транспорту уточнили, что ныне расположенный в Мурино автовокзал «Северный» прекратит свое существование сразу после появления транспортно-пересадочного узла «Девяткино». Таким образом, оператору будущего международного вокзала придется переманивать лишь тех перевозчиков, которые сегодня не имеют к «Северному» никакого отношения. 

Это само по себе очень неожиданно – не далее как в конце прошлого года заместитель начальника областного управления по транспорту Михаил Присяжнюк рассказывал о перспективах развития «Северного» и даже назвал его «отличным вокзалом». 

В ожидании «вторичной» развязки

О проекте заговорили еще несколько лет назад – в июне 2015 года, например, предполагалось организовать финансирование строительства ТПУ «Девяткино» за счет средств от владельцев тяжелых грузовиков. Причины, по которым данный проект не был реализован, в Дирекции прокомментировать не смогли, поскольку это идея бывшего министра. 

В мае сего года на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал соглашение с его потенциальными инвесторами: ООО «Первая транспортная корпорация» и ООО «Яндекс. Автобусы». Предполагается, что первое ООО займется проектированием, строительством и эксплуатацией, а второе созданием цифровой платформы. 

Наши коллеги из 47news отмечали тогда, что общий объем инвестиций в проект, включающий возведение развязки с КАД, строительство автомобильного обхода Мурино и Нового Девяткино, модернизацию перекрестков на автодороге Санкт-Петербург — Матокса в Муринском поселении, превышает 4 млрд рублей.

На самом деле идея имеет еще более давнюю историю – предпроект строительства в Девяткино транспортно-пересадочного узла разработали сотрудники Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области (учреждена Минтрансом, областным и городским правительствами). Проект предполагал строительство международного автобусного вокзала и автомобильной развязки с выездом на КАД. Очевидно, самой востребованной частью проекта является развязка – автомобилисты годами матерятся в почти круглосуточных пробках на въезде в Мурино у поворота к станции метро «Девяткино». Но строительство транспортно-пересадочного узла отводит развязке роль элемента инфраструктуры будущего международного автобусного вокзала.

– Мы с самого начала планировали реализацию проекта в рамках государственно-частного партнерства, поэтому исходили из коммерческого интереса инвестора. Международный автобусный вокзал вполне может быть инвестиционно привлекательным, автомобильная развязка на въезде в Мурино – нет, это социальная часть проекта, – заявил «Фонтанке» первый заместитель генерального директора Дирекции Михаил Громов. 

По его словам, оператору будущего автобусного вокзала предстоит придумать такие условия отношений с компаниями-перевозчиками, которые бы убедили тех начать активно им пользоваться, покинув нынешние места приема пассажиров. Вторым аргументом для привлечения к будущему вокзалу перевозчиков должно стать удобство выезда из города прямо на КАД. Сегодня из того же автовокзала на Обводном в часы пик можно выезжать из города и полтора часа.   

Ориентировочная стоимость реализации первой очереди проекта – строительства собственно международного автовокзала с необходимой для него инфраструктурой – составляет 237,6 миллиона рублей. Ленинградская область на данном этапе вложится в проект земельным участком, на котором расположится будущий международный автобусный вокзал – его предоставят инвесторам в долгосрочную аренду, по предварительной информации, лет на 30. 

Бизнесмен, политик и просто известный человек

Во всех этих планах смущает одно обстоятельство: за последние десятилетия они стали традиционно воздушными — проект есть, а инвестор до сих пор не находился. Наши коллеги как-то назвали даже будущий транспортно-пересадочный узел «узлом-призраком», намекая на пафосные заявления о его создании еще в 2014 году и на несостоявшегося инвестора в лице бывшего оператора «Северного» компании МРТК, увязшей в долгах. 

Очередной инвестор, ООО «Первая транспортная корпорация», не слишком обычен для Петербурга и Ленобласти. По данным информационно-аналитической компании «СПАРК-Интерфакс», ООО зарегистрировано в октябре 2017 года в Челябинской области с уставным капиталом в 10 000 рублей. Единственным владельцем и генеральным директором «Первой транспортной корпорации» является житель Челябинска Станислав Новичихин. 

Этот человек имеет весьма разносторонние интересы. Новичихин является руководителем или владельцем восьми зарегистрированных в Челябинской области коммерческих структур, среди которых ООО «Второй автобусный парк» и «Третий автобусный парк», занимающиеся пассажирскими перевозками в этом регионе. 

Вероятно, Станислав Новичихин отлично ориентируется и в общении с политическим бомондом. Он является депутатом Челябинской городской думы от партии «Единая Россия». Кстати, на сайте уральского парламента он указан как директор ООО «Пятый автобусный парк». По его словам, в Челябинской городской думе все депутаты, кроме руководителей комитетов, работают на общественных началах – они не получают зарплаты из бюджета и поэтому совершенно легально занимаются бизнесом.

Имеется в его биографии и чиновничья карьера. Господин Новичихин – бывший заместитель начальника Управления транспорта администрации города Челябинска, действующий представитель Ассоциации автовокзалов, автостанций и междугородних перевозчиков и руководитель рабочей группы по созданию концепции развития общественного транспорта Челябинска.

Активность бизнесмена и политика не оставляет его без славы: в Интернете Станиславу Новичихину посвящено немало публикаций, содержание которых ему, скорее всего, не нравится. Можно найти даже отдельный сайт, который, надо полагать, его недоброжелатели посвятили специально выражению ему своих чувств. На местных форумах обвиняют его в развале системы общественного транспорта в регионе и выражают сомнения в том, что у него есть какие-либо средства, которые можно было инвестировать в Петербурге.

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»

Справка:

В мае 2015 года ГУП «Пассажиравтотранс» презентовало проекты двух автовокзалов, которые планировалось построить к 2018 году у станций метро «Купчино» и «Парнас». Презентация состоялась на Петербургском инновационном форуме пассажирского транспорта. Оба вокзала предназначались для обслуживания междугородних и международных маршрутов, но ни один проект пока так и не был реализован. 

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