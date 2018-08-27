В финских аптеках начали продавать домашний тест на ВИЧ

С понедельника, 27 августа, в продажу в Финляндии поступили тесты для анализа на ВИЧ в домашних условиях, сообщает Yle.

Для того чтобы провести тест, достаточно капли крови. На обработку пробы уходит 15 минут. Как рассказал исполнительный директор Ведомства здравоохранения и социального развития THL, тест сертифицирован ЕС, надёжность подтверждена THL. В интернет-магазине новинка из Франции стоит 39,90 евро.

В Финляндии ежегодно выявляется 160-180 новых случаев ВИЧ-инфицированных. По словам Керонена, чаще всего ВИЧ привозят из Таиланда, России и Испании. Среди инфицированных также есть гомосексуалы и иммигранты из стран с высоким уровнем распространения вируса. В приграничном регионе Южной Карелии в 2016 году все, у кого выявили ВИЧ, были старше 70 лет, большинство из них, по данным ведомства, заразились в России. В июне финны даже провели кампанию на границе, в рамках которой любой желающий мог бесплатно сдать анализы на ВИЧ.

В Хельсинки, Тампере и Оулу есть специальные точки, где коренные жители и иммигранты могут сделать экспресс-тест на ВИЧ бесплатно.