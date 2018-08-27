В Смольном заявили, что население Петербурга будет расти. Но не за счёт рождаемости

Население Петербурга достигло 5,4 миллиона человек и продолжает расти. Об этом 27 августа в рамках нулевых чтений бюджета в городском парламенте рассказал председатель комитета по экономическому развитию Иван Филиппов.

«Петербург становится привлекательным городом, центром притяжения, поэтому население будет расти, при этом естественный прирост будет снижаться», – отметил чиновник.

По его словам, снижение рождаемости объясняет демографическая яма 1990-х годов и тенденция позднего материнства.

Компенсировать низкую рождаемость предстоит приезжим из других регионов. Как считает чиновник, Северная столица привлекает предельно низким уровнем безработицы и высокой зарплатой. «Благосостояние жителей увеличивается, покупательная способность не снижается», – резюмировал он.

В 2017 году число горожан увеличилось на 70,5 тысячи, до 5 млн 352,1 тыс. человек. Согласно данным правительства, около 90% от общего прироста населения Северной столицы вызвала миграция — как из других регионов РФ, так и — по большей части — из стран СНГ. При этом рождаемость в 2017 году упала на 9,4% по сравнению с 2016-м. Всего в прошлом году родились 66,6 тысячи петербуржцев, что на 6,3 тысячи меньше, чем в 2016 году.