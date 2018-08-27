Авиакомпания «Россия» представила дорожные наборы для детей и пассажиров бизнес-класса

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В целях совершенствования качества услуг, предоставляемых на борту, авиакомпания «Россия» разработала и внедрила дорожные наборы для детей и пассажиров класса Бизнес на рейсах, выполняемых совместно с ПАО «Аэрофлот».

Юных пассажиров порадует стильный рюкзачок, выполненный в фирменных серо-красных цветах авиакомпании. Внутри рюкзака – яркий и занимательный набор для творчества, игр и новых открытий: авиационное домино, игра-пазл, цветные карандаши и уникальная познавательная книжка-раскраска с логическими задачками, ребусами и кроссвордами. Все элементы детского дорожного набора помогут юным путешественникам не только интересно провести время в полёте, но и познакомиться поближе с городами маршрутной сети авиакомпании.

Детские наборы предоставляются для пассажиров в возрасте от 3 до 12 лет на рейсах SU6001-6999 продолжительностью свыше шести часов.

Набор для пассажиров класса Бизнес представлен в виде оригинальной и удобной серой косметички, выполненной в фирменном паттерне авиакомпании. В составе набора пассажиры найдут все самое необходимое для комфортного перелёта. Все аксессуары дорожного набора выполнены в красном цвете бренда авиакомпании.

Дорожные наборы для пассажиров класса Бизнес предоставляются на рейсах SU6001-6999 продолжительностью свыше шести часов.

Системная работа над повышением качества продукта и сервиса авиакомпании «Россия» также включает в себя целый ряд направлений – от расширения маршрутной сети полетов до обновления салонов воздушных судов и внедрения новых услуг и технологий.