В Петергофе открылась выставка особого художника «Актёры и роли»

В Петергофе открылась выставка «Актёры и роли» особого художника Дмитрия Анигеева, посвященная Дню российского кино, который отмечается 27 августа.

Портреты известных артистов можно увидеть в Культурном центре «Каскад». Люди – главный объект познания для Димы, а актёры – это люди, тронувшие его сердце через фильмы или спектакли, которые он очень любит. Именно поэтому портретный жанр особенно интересен для молодого автора. На выставке представлены портреты Ивана Краско, Михаила Боярского, Алисы Фрейндлих, Сергея Мигицко и даже самого Станиславского.

Выставка не только приурочена ко Дню российского кино. Она проходит в рамках проекта «Вместе», главной идеей которого является поддержка начинающих художников с ограниченными возможностями. В «Каскаде» уже неоднократно выставлялись художники-самородки. Экспозиции Культурный центр проводил совместно с Центром социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Петродворцового района и арт-студией «Перспективы».

Выставка открыта до 10 сентября. Вход свободный.