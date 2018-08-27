Чешский премьер выступил против выхода из ЕС

Глава кабинета министров Чехии Андрей Бабиш призвал прекратить разговоры о Czexit, или выходе республики из состава Европейского союза. Он уверен, что ЕС, в свою очередь, необходимо сфокусироваться на безопасности и развитии внутреннего рынка.

«Евросоюзу необходимо вернуться к своим основам, к разрешению первоначальных задач. Это значит создание безопасного и процветающего континента, что обеспечивало бы развитие внутреннего рынка», – цитирует Бабиша чешская общественная радиокомпания Český rozhlas.

По мнению премьера, разговоры о выходе из ЕС наносят вред самой республике. Бабиш подчеркнул, что Чехия остается неотъемлемой частью единой Европы.