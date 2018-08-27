139 ножевых ранений без очевидного мотива. Россиянина в Финляндии судят за убийство вьетнамца

Уездный суд Южного Саво сегодня, 27 августа, начал рассмотрение дела о зверском убийстве, совершённом в городе Миккели 1 ноября 2017 года. На скамье подсудимых — студент из России, который зарезал своего соседа по общежитию.

Как пишет Ilta-Sanomat, 20-летний подсудимый приехал в Суоми, чтобы учиться по обмену в Технологическом университете Юго-Восточной Финляндии. За два дня до трагедии в квартиру общежития, где он жил, переехали 22-летний вьетнамский учащийся университета со своей девушкой, так что молодые люди практически не знали друг друга.

По данным следствия, кровавая драма началась в квартире, а позже продолжилась в коридоре, куда вьетнамец убежал от нападавшего. Умер он на лестнице. Девушку соседа, которая пыталась защитить своего парня, он ударил несколько раз кулаком по лицу и по голове.

Прокурор заявил, что убийство было совершено с крайней жестокостью. Молодой человек наносил удары двумя ножами без разбора: в голову, горло, туловище. На теле жертвы судмедэксперты насчитали 139 колотых и резаных ран. Нападавший продолжал орудовать ножами, даже когда жертва лежала на полу без сознания.

По информации стороны обвинения, после этого он вернулся в квартиру, вымыл руки и прибрался. Согласно показаниям свидетелей, после убийства он сказал: «Это было тяжелее, чем я думал», «Это было труднее, чем я себе представлял», передаёт MTV. Его задержали там же, сопротивления молодой человек не оказывал.

Резня, как утверждают в полиции, не имела под собой какого-то определённого мотива: ей не предшествовал спор, национальность жертвы для убийцы тоже не имела значения. Расследование тоже не дало однозначного ответа на вопрос, что толкнуло россиянина на зверство.

Обвиняемый признался в содеянном. Прокурор требует пожизненного заключения по статье «Убийство с отягчающими обстоятельствами», защита настаивает на непреднамеренном убийстве, хотя ранее молодой человек заявил полиции, что хотел с кем-нибудь расправиться. Версию обвинения подтверждает тот факт, что в компьютере и телефоне убийцы были найдены видеоматериалы, связанные с пытками и насилием, драками с ножами, по которым, как заявил прокурор, молодой человек готовился к преступлению.