В Смольном жалуются на падение доходов бюджета. Пополнить казну хотят за счёт туристического сбора

Бюджет Петербурга на 2019 год формируется на фоне беспрецедентной неопределенности. Об этом 27 августа сообщил председатель комитета по финансам Смольного Алексей Корабельников в рамках «нулевых» чтений бюджета в городском парламенте.

Чиновник видит одну из причин в изменениях в федеральном законодательстве.

«В частности, с 1 января для компаний отменяют налог на движимое имущество. Это приведёт к потере городом 18 млрд рублей. Это серьёзный удар по региональному бюджету», – отметил глава комитета по финансам. По его словам, федеральные власти готовят предложения о компенсациях для регионов, однако ни одно из них не может покрыть потерь Петербурга.

Также, по словам Корабельникова, до 2024 года не станут увеличивать ставку по налогу на прибыль. В результате бюджет недосчитается еще 9 млрд рублей.

«Мы рассматриваем разные варианты, чтобы восполнить эти потери и сохранить доходы», – продолжил Корабельников. В Смольном возлагают надежды на туристический сбор.

«Планируем на первом этапе не вводить значительные суммы. Будем ориентироваться на практику европейских стран. Там берут 1-2 процента от стоимости проживания», – рассказал чиновник.

Корабельников добавил, что если норму внесут в налоговый кодекс уже в конце года, то в 2019 году город сможет взимать данную плату.

На данный момент параметры бюджета 2019 года не утверждены. Предполагается, что цифры станут известны по итогам слушаний в парламенте. Ранее в Смольном заявляли, что выделенный миллиард рублей из резервного фонда правительства потратят на сокращение дефицита городской казны.