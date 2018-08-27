Контракт на 80 млн подписывал заместитель, а села начальница. Главу администрации «Смольнинского» отправили под домашний арест

В Петербурге глава администрации муниципалитета «Смольнинское» Наталья Смирнова отправлена под домашний арест по делу о мошенничестве. Показания на нее дал собственный заместитель, который и подписывал спорный контракт. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 27 августа Куйбышевский суд отказал следствию в заключении Смирновой под стражу и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Глава администрации «Смольнинского» обвиняется в хищении почти 9 млн рублей при благоустройстве внутридомовой территории жилых домов в муниципалитете.

«По мнению следствия, Смирнова с 30 апреля по 9 ноября 2015 года, используя служебное положение, обеспечила компании «Инвест+» победу в конкурсе. На ее счет переведены не менее 80 млн рублей, в том числе в счет оплаты фактически невыполненных работ и неиспользованных материалов на общую сумму 8,9 млн рублей», – сообщает пресс-служба судов.

Лишние деньги Смирнова и гендиректор «Инвест+» Дмитрий Степанов, отпущенный под подписку о невыезде, якобы поделили.

Контракт на благоустройство от «Смольнинского» подписывал, по данным «Фонтанки», заместитель главы администрации Андрей Чернов. В уголовном деле он числится свидетелем, переложившим всю ответственность на начальницу.