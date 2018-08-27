Короткое замыкание вызвало пожарных на ледокол «Сибирь»

Дым с борта судна у Васильевского острова заметили очевидцы утром 27 августа. Тревога оказалась ложной, замыкание на сетях не переросло в пожар.

Как рассказали в пресс-службе городского МЧС, вызов о возгорании на ледоколе «Сибирь» поступил в 10.16. Однако помощь спасателей не потребовалась. На борту произошло короткое замыкание, оно не вызвало дальнейшего воспламенения.

Атомный ледокол «Сибирь» является вторым судном проекта 22220. Его достраивают на Балтийском заводе, на воду планируют спустить в 2020 году.