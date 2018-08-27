Происшествия
Короткое замыкание вызвало пожарных на ледокол «Сибирь»
Дым с борта судна у Васильевского острова заметили очевидцы утром 27 августа. Тревога оказалась ложной, замыкание на сетях не переросло в пожар.
Как рассказали в пресс-службе городского МЧС, вызов о возгорании на ледоколе «Сибирь» поступил в 10.16. Однако помощь спасателей не потребовалась. На борту произошло короткое замыкание, оно не вызвало дальнейшего воспламенения.
Атомный ледокол «Сибирь» является вторым судном проекта 22220. Его достраивают на Балтийском заводе, на воду планируют спустить в 2020 году.
Справка:
Строящиеся по проекту 22220 ледоколы являются самыми большими и мощными среди атомных ледоколов. Длина судна составляет более 173 метров, ширина 34 метра, высота от киля до верхней палубы – 15 метров. Мощность силовой атомной установки РИТМ-200 с двумя реакторами – 170 мегаватт. Согласно проекту, ледоколы смогут проводить суда, ломая лед толщиной до 2,8 метра. Кроме того, они имеют переменную осадку от 8,65 до 10,5 метра, которая позволяет ледоколам работать как в океане, так и в устье сибирских рек.