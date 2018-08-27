Глава МИД Германии: Европа сделает свой аналог SWIFT

Санкционная политика США в отношении других стран – партнеров ЕС – вынуждает Европу реагировать на действия Вашингтона. Об этом заявил 27 августа в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на ежегодной конференции руководителей германских дипломатических миссий за рубежом.

"Санкционная политика Вашингтона вынуждает нас искать европейский ответ, внезапное принятие США неспецифических санкций в отношении России, Китая и других торговых партнеров значительным образом затрагивает Европу и Германию", – заявил Маас.

Кроме того, министр указал, что ЕС работает над развитием независимых от США институтов, в частности Европейского валютного фонда, а также созданием платежной системы, которая бы позволила сохранить деловые отношения с Ираном, сообщают российские информагентства.

"Мы должны укреплять автономию и суверенитет Европы в торговой, экономической и финансовой политике. Это будет непросто, но мы уже начали это делать. Мы работаем над предложениями о (…) платежных каналах и создании более независимых от SWIFT систем, создании европейского валютного фонда", — сказал министр.

Напомним, сегодня стало известно о том, что новые антироссийские санкции США выступили в силу. Рубль на этих новостях просел по отношению к доллару и евро.