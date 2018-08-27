На «Форд» вернули свет. Производство возобновило работу

Автозавод «Форд» под Петербургом возобновил работу после отключения электричества утром 27 августа. Об этом «Фонтанке» рассказали на предприятии.

По информации «Ленэнерго», аварию на сетях удалось ликвидировать к 11.22. Конвейер «Форда» останавливался менее чем на тридцать минут.

Сейчас ко всем потребителям вернулось электричество.

Технологическое нарушение на линии 110 кВ отрубило электричество во Всеволожском районе около 11 утра. Отключение задело около 6500 тысяч человек.