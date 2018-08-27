Арендаторы задолжали Смольному 16 миллиардов рублей. Чиновники пригрозили уголовными делами

Правительство Петербурга не получило от сдачи в аренду государственного имущества 16 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель комитета имущественных отношений Смольного Михаил Мокрецов в рамках бюджетных слушаний в городском парламенте 27 августа.

«Значительная задолженность находится за пределами 10-летней давности. Фактически Петербург выдал многомиллиардный кредит бизнесу. Сейчас мы в суде пытаемся отбить эти долги, но не всегда получается», – сообщил вице-губернатор Михаил Мокрецов. По его словам, он видит два варианта выхода из ситуации. Либо арендатор добровольно признает долг, либо чиновники инициируют уголовное преследование. Конкретных имен при этом он называть не стал.

«Второй сюжет не хочется запускать. Поэтому мы в этом году предложим всем арендаторам провести сверку расчетов по бухгалтерской отчетности», – добавил Мокрецов.

По его словам, в 2019 году общий долг планируется сократить на 14%, а собрать текущую плату планируется на 88 процентов.

«Проще комитету признать себя банкротом, если все так плохо», – отметил депупат фракции «Единая Россия» Андрей Васильев. «Все действительно плохо. Но признавать банкротами мы будем наших должников», – парировал Мокрецов.