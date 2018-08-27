Место Маккейна в Сенате США может занять его вдова

Место покойного Джона Маккейна в Сенате США может занять его вдова Синди Маккейн, сообщает The New York Times со ссылкой на членов Республиканской партии от штата Аризона.

По их словам, губернатор Аризоны Даг Дьюси рассматривает возможность выдвинуть на место Маккейна кандидатуры Синди Маккейн, а также бывших членов Палаты представителей от штата Джона Шэдегга и Мэтта Сэлмона. Выборы пройдут в 2020 году.

Сенатор от штата Аризона Джон Маккейн умер на 82-м году жизни от опухоли мозга 26 августа 2018 года. Заболевание глиобластома у политика было диагностировано 19 июля 2017 года. 24 августа его семья объявила о прекращении лечения. Как сообщает CNN, похороны Маккейна состоятся 2 сентября. Ранее телеканал со ссылкой на двух родственников политика сообщил, что президент США Дональд Трамп не приглашен на похороны. Тот, в свою очередь, ограничился соболезнованиями в Твиттере.