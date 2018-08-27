Отключение света остановило завод «Форд» под Петербургом

Автозавод «Форд» во Всеволожском районе Ленобласти приостановил работу с утра 27 августа. На производстве отключилось электричество.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Ленэнерго», произошло технологическое нарушение на линии 110 кВ. Бригада специалистов выехала на место аварии. В настоящее время ведутся ремонтные работы.

«С целью оперативного восстановления электроснабжения диспетчеры компании организуют резервные схемы. Для запитывания объектов направлены дизель-генераторные установки», — отметили на предприятии.

В «Ленэнерго» добавили, что отключение затронуло территорию Всеволожского района с населением 6500 человек.