«Левада-центр»: В России растет уровень ксенофобии

За последний год выросло число россиян, которые хотели бы ограничить проживание на территории страны представителей «определенных национальностей». При этом граждане России стали лучше относиться к иностранцам после домашнего чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается в исследовании аналитического центра Юрия Левады, итоги которого опубликованы 27 августа.

Почти 67% респондентов считают, что правительству стоит принять меры, направленные на ограничение притока мигрантов. Еще год назад их было 58%. Что касается конкретных национальностей, то россияне хотели бы ограничить проживание на территории страны цыган (32 процентных пункта), китайцев (31), вьетнамцев (26), жителей среднеазиатских республик бывшего СССР (25) и выходцев с Кавказа (23). При этом 28% считают, что не стоит вводить никаких ограничений.

«Показатель готовности ограничивать проживание в России тех или иных национальностей за год вырос на 12 процентных пунктов, частота выбора тех или иных «нерусских» позиций увеличилась в полтора раза в отношении практически каждой позиции. Это означает, что население стало чаще выбирать более одной этнической категории, чье проживание они хотели бы ограничить», – говорится в исследовании.

Также отмечается, что на рост ксенофобских настроений могли повлиять новости о пенсионной реформе и «ухудшение потребительских и социальных настроений».

При этом прошедший летом чемпионат мира, наоборот, внес положительную динамику в отношение россиян к представителям других национальностей.

Напомним, что аналитический центр Юрия Левады с 2016 года внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.