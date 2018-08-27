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Город
27.08.2018 11:10
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На переезде чиновников в «Невскую ратушу» город сможет выручить 2 миллиарда рублей. Смольному расчёты не нравятся

Бюджет Петербурга сможет получить 2 миллиарда рублей на продаже зданий комитетов, которые переехали в комплекс «Невская ратуша». Об этом сообщил 27 августа на бюджетных слушаниях в парламенте вице-губернатор Михаил Мокрецов.

«Мне эти расчеты не нравятся, – заметил чиновник. – Мне кажется, мы можем получить больше». По словам Мокрецова, здания на Вознесенском проспекте и в переулке Антоненко должны быть привлекательны для бизнеса. «Мы устроим аукцион. Перед этим проведём роуд-шоу. Возможно, зданиями на Антоненко заинтересуются владельцы отеля "Лотте"», – добавил чиновник.

Проект переезда городских чиновников 10 лет назад запустили при губернаторе Валентине Матвиенко. Территорию в 6 га на пересечении Дегтярного переулка и Новгородской улицы застраивал «ВТБ Девелопмент», финансировал работы банк ВТБ. В ходе строительства поднимался вопрос о переуступке доли города стороннему инвестору. Постоянно менялся и список комитетов, которые должны были паковать вещи.

Корпус «Невской ратуши» начали строить еще в середине 2000-х годов. Ратуша обошлась в 20 млрд рублей и насчитывает 12 этажей, 960 офисов, 2600 рабочих мест. Массовый переезд чиновников начался в мае. Пионерами стали сотрудники Дирекции по управлению объектами административного назначения, которые перебрались в комплекс еще год назад. Весной к ним присоединились ГКУ «Управление информационных технологий и связи» и ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», комитеты: имущественных отношений, по инвестициям, по промышленной политике и инновациям. Всего в сентябре по новым рабочим местам должны расселиться 13 комитетов и еще одно казенное учреждение — последним будет комитет по соцполитике.

Комитет по имущественным отношениям ранее сообщал, что хочет в 2018 году выручить 1,7 млрд рублей от продажи этой недвижимости.

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