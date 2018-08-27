Дух города: архитектура элитных домов Петербурга

Центральные районы Северной столицы отличаются сложившимся архитектурным ансамблем, имеют собственный стиль и особую историю. Новые дома бизнес- и премиум-класса, которые строятся в исторической части города, должны гармонично вписываться в панорамы улиц, украшать и дополнять их

Setl City

Сегодня мы расскажем о трех архитектурных стилях на примерах элитных проектов девелопера Setl City.

Эклектика

Это архитектурное течение господствовало в Российской Империи с 1830 по 1890 годы, однако в Петербурге есть и здания, оформленные в стиле поздней эклектики: например, начала XX века. Этому направлению свойственно смешение различных форм и методов, обилие декора. Эклектические постройки сегодня можно увидеть на Васильевском острове, на Петроградской стороне, на Невском проспекте: именно в этом стиле построена большая часть доходных домов, которые и формируют исторический центр города.

Setl City

Образец современной архитектуры в духе эклектики — это «Дом на Кирочной» от Setl City, расположенный в Центральном районе Петербурга, рядом с Таврическим садом. Золотистые фасады, облицовка натуральным камнем и клинкерным кирпичом, изящные кованые балконы и белоснежные пилястры создают по-настоящему аристократический облик. Главным украшением здания является угловая башня-эркер с эффектными окнами вытянутой формы.

Setl City

Неоклассика

Визитная карточка престижного Московского района — это дома в стиле сталинского неоклассицизма. Он вобрал в себя элементы классицизма, барокко и ампира и отличается монументальностью и торжественностью, обилием лепнины с советской символикой и барельефов с изображениями знаменитых деятелей, простых рабочих и военных.

Setl City

Историческая застройка Московского проспекта — наиболее яркое воплощение этого роскошного стиля, призванного показать всю мощь державы и ценности советской культуры. Не все дома вдоль Московского сохранили свое художественное убранство: со многих во времена борьбы с культом и излишествами сбивали лепнину, однако дух и великолепие той эпохи все равно остается.

Setl City

Современные проекты, расположенные в этой части города, нередко выполняются в схожем стиле и гармонично смотрятся в окружении «сталинок» и близки к ним по архитектурным решениям. Один из примеров — жилой комплекс бизнес-класса «Москва» от Setl City. Он выполнен в благородных пастельных тонах — песочных, коричневых и бежевых — которые являются визитной карточкой района. Строгие, четкие линии, ступенчатый фасад, панорамные окна, безрамное остекление — это сочетание классики и современности, благодаря которому дом соответствует духу Московского района и одновременно отражает сегодняшние тенденции в архитектуре.

Ар-деко

Здания в стиле ар-деко — это наследие первой половины 20 века. Архитектурное направление включает множество черт модерна и неоклассицизма: лаконичность и сдержанность линий, эстетику скругленных форм, а также роскошь и изящество отделки, оригинальную лепнину и декор.

Setl City

Петроградский район в Петербурге является настоящим «музеем модерна». Поэтому здесь гармонично смотрится современный жилой комплекс «Мироздание» от Setl City, в котором сочетаются элементы ар-деко и модерна, выполненные с учетом петербургских традиций. Он оформлен в сдержанной, светло-бежевой цветовой гамме и отличается своеобразной ритмикой окон, выраженными ярусами. Кованые французские балконы, лепнина и рельефные карнизы украшают фасад и придают ему изящество.

Setl City

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Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Дом на Кирочной" – застройщик ООО "Ринова", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/dom-na-kirochnoi/declarations

ЖК "Москва" - застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/moskva/declarations

ЖК "Мироздание" – застройщик ООО "Норд Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/mirozdanie/declarations