Генпрокуратура: Не всех фигурантов лондонского «списка Титова» выведут из-под розыска

Генпрокуратура РФ изучила «список Титова» из 25 предпринимателей, которые хотели бы вернуться на родину из Великобритании. Часть из них больше не находится в международном розыске, однако нашлись в перечне и те, кто к бизнесу не имеет никакого отношения.

О результатах работы Генпрокуратуры «Коммерсанту» 27 августа сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной. По его словам, совместная с МВД и ФСБ работа по анализу всех уголовных дел из лондонского списка Бориса Титова длилась полгода. Особенно тщательно проверяли информацию о силовом давлении на коммерсантов, ведь именно на него жаловались покинувшие Россию.

«И тем не менее выяснилось, что в данном случае далеко не все беглые бизнесмены пострадали от ложных доносов или жестких действий правоохранителей, более того, некоторые из них в принципе не имеют никакого отношения к предпринимательству»,— отметил Куренной.

Международный розыск отменили в отношении 4 бизнесменов из списка: калужского предпринимателя Леонида Кураева, бывшего депутата заксобрания Свердловской области Сергея Капчука, экс-владельца холдинга «Авиачартер» Михаила Шаманова и столичного юриста Дмитрия Панькова. Фактически им разрешили добровольно вернуться на родину. Следователи не будут ходатайствовать об их аресте, в том числе домашнем.

Еще ряду лиц прояснили их процессуальный статус. Четыре человека (бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, гендиректор «Агро-Информ» Алексей Кузнецов и совладелец СК «Славяне» Юрий Погиба) вообще не находились в международном розыске. В Генпрокуратуре заверили: «Мы не установили никаких препятствий для их явки к следователю».

В то же время ведомство обратило внимание на участников списка, чьи дела пересмотру не подлежат. Это, например, нижегородский адвокат Евгений Рыжов. Он обвинен в попытке рейдерского захвата здания в центре Москвы. Он написал ряд писем, настаивая на своей невиновности и даже утверждая, что сам стал жертвой коррумпированных правоохранителей. К этим данным Генпрокуратура отнеслась скептически.

Куренной также рассказал, что некоторые фигуранты списка Бориса Титова — не предприниматели, а «бытовые мошенники». К последним причислен член преступной группы Виктор Ламаш, который с 2009 по 2012 год фактически продавал поддельные дипломы об обучении в РУДН, обманув как минимум 112 человек. Или мурманский бизнесмен Владимир Зюзин. Его обвиняют в хищений кредитов Сбербанка почти на миллиард рублей и других махинациях.

Напомним, в мае бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал «Фонтанке», что президент РФ Владимир Путин поручил вывести фигурантов «списка Титова» из розыска.