Самые яркие события сентября в Пушкинском районе

Пробежка до Дворцовой площади, прогулка по Александровскому парку, посиделки в «Сенотеатре», общение с мастерами искусств и просмотр еще не вышедших в прокат новинок кино. Таков шорт-лист занятий выходного дня для жителей малоэтажных «Образцовых кварталов» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

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Новостройки на юге Петербурга задают все более высокие стандарты жилой среды. Так, «Образцовые кварталы», которые ООО «Терминал-Ресурс» возводит в рамках проекта комплексной застройки «На Царскосельских холмах», отличаются низкой плотностью застройки и необычным ландшафтным дизайном прилегающей территории. Но действительно редкое преимущество этого проекта – его близкое соседство с рекреационными объектами города Пушкин.

Нынешняя осень дарит новоселам «Образцовых кварталов» прекрасные возможности для яркого старта спортивного, культурного и даже научного сезона.

В первое осеннее воскресенье, 2 сентября в Павловском парке стартует экологический семейный фестиваль «Павловская белка». За время существования фестиваль обзавелся традициями, популярными и у взрослых, и у совсем маленьких участников. Море впечатлений дарят костюмированный велопарад «Веселые бельчата» и конкурс беличьих костюмов, различные мастер-классы и «Сенотеатр» на открытом воздухе, где зрители действительно располагаются на тюках из сена и пеньках.

Сентябрь для любого человека символизирует погружение в учебу. Однако, благодаря государственному музею-заповеднику «Царское Село», старт учебного года в Пушкине станет не только познавательным, но и праздничным.

8 сентября на территории Александровского парка пройдет уже седьмой «Яблочный полдень» – увлекательный и, по отзывам участников, удивительно вкусный фестиваль. Музей распахнет двери комплекса «Верхние теплицы» в Александровском парке, все желающие смогут не только прогуляться по знаменитому яблоневому саду, но и узнать о традициях обустройства оранжерейных садов и современных принципах ухода за фруктовыми деревьями.

В этот же день в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», расположенном рядом с ЖК «Образцовые кварталы», стартует XIII Общественная акция «Выбираю спорт». Участники акции смогут пообщаться со спортивными специалистами, попробовать собственные силы в избранном виде спорта и даже записаться в понравившуюся секцию тут же, на месте. Для каждой возрастной категории организаторы предусмотрели что-то свое: для детей и подростков – интерактивные площадки; для взрослых – живое общение с прославленными тренерами и олимпийскими чемпионами. И для всех – выступление лучших творческих коллективов города и множество конкурсов.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Следующая знаковая дата нового творческого сезона – 9 сентября. Центр культуры, кино и досуга «Павловск» приглашает на День открытых дверей. Для гостей праздника – концертная программа, викторины, неформальное общение с руководителями творческих коллективов и развлечения на любой вкус.

16 сентября новоселам «Образцовых кварталов» представится новый шанс оценить преимущества активного образа жизни, приняв участие в старейшем массовом забеге в России. Легкоатлетический пробег Пушкин – Петроград состоялся впервые в 1923 году, в послевоенное время традиция возродилась по инициативе легендарного спортивного журналиста Валентина Семенова, с 2006 года забег посвящен его памяти. Дистанцию забега Пушкин – Санкт-Петербург участники могут выбрать самостоятельно: 2, 5, 15 или 30 км.

И вновь место действия – КВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 18 – 21 сентября здесь пройдет единственный в России, странах Балтии и СНГ профессиональный форум, объединяющий кинопрокат, телевидение и цифровые медиа. Для людей, любящих кино, форум интересен презентациями и показами новинок отечественной киноиндустрии. В программе заявлены такие ожидаемые картины, как «Елки 7», «Три богатыря и наследница престола», «Волки и овцы: ход свиньей» и многие другие.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

И это только часть событий сентября! Словом, начало осени будет щедрым и на теплые дни, если верить прогнозам метеорологов, и на события, в которых смогут принять участие новоселы «Образцовых кварталов».

Материал подготовлен компанией ООО Терминал-Ресурс для жителей жилых комплексов "Образцовые кварталы"

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