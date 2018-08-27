«Врачи детям» через игру научат подростков безопасности в Интернете

Межрегиональная общественная организация поддержки семьи, материнства и детства «Врачи детям» запустили обучающую онлайн-игру для детей и подростков «И-риски.рф». Новый ресурс направлен на профилактику рисков и угроз, связанных с использованием сети Интернет, и предназначен для детей от 12 лет.

Основная задача игры: обучение несовершеннолетних навыкам распознавания ситуаций при использовании Интернета, которые могут привести к негативным последствиям, а также формирование навыков безопасного поведения в сети.

В обучающей игре И-риски.рф может принять участие каждый желающий. На портале предлагается пройти тест-игру, в которой смоделированы распространенные неблагоприятные ситуации в Интернете: мошенничество, небезопасные знакомства и предложения, кибербуллинг, вовлечение в противоправные действия и другие. На каждую из ситуаций дается несколько вариантов реакции, среди которых есть безопасный вариант и наоборот – тот, который может привести к отрицательным последствиям.

Онлайн-ресурс позволяет детям проанализировать ситуации, с которыми они могут столкнуться в Сети, и выбрать безопасный способ поведения, наиболее подходящий для ситуации. В ходе игры подросток получает комментарии эксперта по поводу того, как правильно вести себя в Интернете, чтобы не столкнуться с возможными рисками.