Рубль ослабел после введения новых санкций

Евро и доллар начали новую неделю с укрепления по отношению к рублю на фоне новостей о введении нового раунда санкционного давления на Россию.

На открытии торгов на Московской фондовой бирже 27 августа европейская валюта прибавила 25 копеек, перешагнув через психологически важную отметку в 78 рублей. По данным на 10.15, евро торгуется за 78,20 рубля.

Доллар, в свою очередь, вырос почти на 30 копеек. Сегодня за американскую валюту дают 67,4 рубля.

Нефть марки Brent опустилась до 75,69 доллара за баррель.

Напомним, что 27 августа США ввели новые санкции против России за отравление в Великобритании экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. О новом раунде санкционного давления было объявлено еще 8 августа, что сказалось на российской валюте, которая на прошлой неделе обновила антирекорд этого года.