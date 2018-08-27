Получившую травмы в горах Таджикистана петербургскую альпинистку доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе

Петербурженку Татьяну Горбатюк, пострадавшую при жёсткой посадке вертолета в горах Таджикистана, доставили бортом санавиации в Северную столицу.

Как пишет ТАСС, 26 августа альпинистку госпитализировали в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. По словам мужа спортсменки Дмитрия Кумшаева, пострадавшая благополучно перенесла перелёт из Душанбе, её состояние не ухудшилось.

Вертолёт Ми-8 Нацгвардии Таджикистана не долетел до базового лагеря в низовьях ледника Фортамбек 12 августа. На его борту находились 15 альпинистов из России, Белоруссии и Испании, которые возвращались после восхождения на пик Исмоили Сомони. Трое спортсменов и двое членов экипажа погибли. Петербурженка Татьяна Горбатюк получила серьёзную травму головы, её госпитализировали в реанимацию в Душанбе.