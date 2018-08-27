«Силовые машины» создадут отечественные турбины на замену Siemens. Правительство думает над суммой поддержки

В России завершают разработку «дорожной карты» по импортозамещению производства газовых турбин. Предполагается, что ее реализуют «Силовые машины» Алексея Мордашова, но точную сумму государственной поддержки пока не определили, заявил 27 августа в интервью РБК вице-премьер Дмитрий Козак.

В январе 2018 года «Силовые машины» попали под санкции США из-за поставок турбин Siemens в Крым. Поэтому проект дорожной карты решает «двуединую задачу» — поддержка подсанкционной компании и обеспечение технологической безопасности России.

12 апреля Мордашов попросил премьер-министра Дмитрия Медведева поддержать «Силовые машины», чтобы компания могла локализовать производство газовых турбин в России. Тогда он оценил проект создания турбин в 15 млрд рублей и предложил государству выделить половину этой суммы из бюджета. Козак подтвердил РБК, что был такой запрос, но подчеркнул, что сумма поддержки еще не определена. «Мы должны посчитать. Естественно, задача правительства — минимизировать расходы из федерального бюджета даже на такого рода важные вещи», — сказал вице-премьер.

Козак рассчитывает, что «в обозримом будущем» (в ближайшие три-четыре года) в России будет производиться газовая турбина, которая будет «соответствовать тому качеству, которое выпускает Siemens и другие ведущие мировые компании».

«Силовые машины» планируют создать турбины мощностью 65 и 160 МВт на площадке Ленинградского металлического завода (ЛМЗ).