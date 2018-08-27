Облигации – для сохранения капитала

пресс-служба "ГрузовичкоФ"

Во что вложить накопления, когда в России август – один из наиболее популярных запросов сейчас. Валюта нестабильна, а события на нашей памяти доверия к рублю не вызывают. Если вы не профессионал на фондовом рынке и ищете простое решение, ваш вариант – облигации.

Облигации – наиболее близкая альтернатива банковским вкладам на фондовом рынке. Это ценные бумаги (долговые обязательства компаний или государства), принцип работы которых схож с банковским вкладом.

Облигации могут купить как физические лица – ради сохранения собственных средств, так и юридические, стремясь сохранить финансовые активы компании. Сделать это можно, например, для диверсификации инвестиционного портфеля, где место для облигаций всегда найдется. Польза диверсификации недооценена. Между тем, облигации отлично работают в этом направлении, поскольку корреляция между ними и другими классами активов, как правило, низкая.

Размер процентной ставки – 17% годовых.

Биржевые облигации вы можете продать в любой момент через своего брокера, ведь это открытый организованный рынок, где много покупателей и продавцов.

Также напомним, что с начала 2018 года отменен НДФЛ с дохода на облигации.

Стало интересно? Добро пожаловать за облигациями «ГрузовичкоФ»!

Для покупки облигаций необходимо открыть брокерский счет – делается это лично в офисе брокерской компании. Затем можно приобрести облигации «ГрузовичкоФ» по номеру 4B02-01-00337-R-001P от 26.03.2018 с помощью брокера или специальных программ. После этого любой инвестор может получать купонный доход согласно условиям выпуска.

Подробнее об условиях покупки облигаций можно узнать на сайте http://gruzovichkof.uscapital.ru.

Выпуск биржевых облигаций №4B02-01-00337-R-001P от 26.03.2018.

Эмитент – ООО «Грузовичкоф-Центр».

*Источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах http://www.e-disclosure.ru

Лицом обязавшемся по ценной бумаге является ООО "Грузовичкоф-Центр"