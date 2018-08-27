Лукашенко отказался «мышковать» на санкциях против России: Я слишком опытный политик

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал мнение о возможном интересе Минска в санкциях против России и назвал предположение «идиотизмом». Об этом Лукашенко 27 августа заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Что я могу от России потребовать, когда Россия в тяжелом положении? – задал вопрос Лукашенко. – Когда в России хорошо, Россия может достаточно купить наших товаров. И, более того, если нужно, помочь нам. Что она и делала соответствующей финансовой поддержкой и так далее».

Белорусский лидер подчеркнул, что его страна ничего не выгадывает в ситуации с антироссийскими санкциями.

«Нет здесь каких-то там подспудных течений — вот, наклонить Россию, потому что она ослабла или ослабевает или у нее сложное положение. Я слишком уж, извините за нескромность, опытный политик, чтобы мышковать на этих темах», — сказал Лукашенко.

«Мы в свое время от обвала российского рубля, последнего большого обвала, потеряли порядка 3 миллиардов долларов только на курсовых разницах», — резюмировал белорусский лидер, комментируя предположение о попытках Минска получить что-то у Москвы на фоне ограничительных мер.

27 августа в США вступили в силу новые антироссийские санкции из-за «использования химического оружия в Солсбери», где в марте, по утверждению Лондона, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Москва все обвинения категорически отвергает. Ограничительные меры предполагают полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения.