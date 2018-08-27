Под Петербургом в ночной аварии с микроавтобусом пострадали семь человек

Следовавший из Москвы в Петербург «Мерседес» съехал с проезжей части в Тосненском районе Ленобласти. С места ДТП увезли семь пострадавших.

Как рассказали в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 27 августа около 3:50 на 610 км трассы «Россия» микроавтобус «Мерседес» с пассажирами вылетел в кювет. Машина c киргизскими номерами следовала из Москвы в Северную столицу. Травмы различной степени тяжести получили семь человек. Всех пострадавших госпитализировали в Тосненскую больницу.

Дорожная полиция выясняет обстоятельства происшествия.