Чиновники предложили разделить Россию на 14 макрорегионов

Поделить Россию на 14 макрорегионов предложило Минэкономики. Такое предложение содержится в «Стратегии пространственного развития» страны, которую уже в сентябре ведомство хочет вынести в кабинет министров. А в ноябре стратегия может быть утверждена.

Как сообщает 27 августа «Коммерсантъ», 14 макрорегионов должны отразить сложившиеся социально-экономических связи. В настоящий момент в РФ выделяют только два макрорегиона — Дальний Восток и Северный Кавказ. К ним чиновники предлагают добавить еще 12: Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.

По задумке Минэкономики, новое деление повысит межрегиональное взаимодействие и будет работать на экономику субъектов. В состав каждого макрорегиона войдет хотя бы один драйвер – крупный центр экономического роста, который потянет за собой остальные регионы.

«Также в макрорегионе должны быть объекты инфраструктуры, обеспечивающие связанность территорий и выход к международным рынкам или транспортным коридорам Запад — Восток, Север — Юг», – отмечает издание.

Как считают авторы документа, новое деление уже к 2015 году увеличит почти на 30% экспортные перевозки товаров всеми видами транспорта, кроме трубопроводного. При этом львиная доля прироста – примерно 85% – должна обеспечиваться перевозками продовольствия, химической продукции, древесины и машиностроительной продукции. Словом, несырьевых товаров.

Не всех план министерства порадовал. Так, полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло предлагает не дробить Сибирь на несколько регионов, а создать один макрорегион. Свои доводы чиновник уже направил вице-премьеру Виталию Мутко.