На сержанта полиции в Кронштадте напал молодой «вампир»

Сотрудник полиции Кронштадта был крепко укушен при задержании веселой компании. Куртка не спасла, и врачи зашивали ему плечо. Местная продавщица может не отделаться только административным протоколом.

По информации «Фонтанки», 26 августа, около полудня, на Флотскую улицу вызвали наряд полиции утихомирить разбушевавшуюся троицу. При доставлении в дежурную часть одна из бушевавших – 19-летняя местная продавщица - впала в странное состояние. Девушка начала визжать и вцепилась зубами в левое предплечье сержанта.

Несмотря на форменную куртку, сила укуса была такова, что сотрудника госпитализировали. В больнице ему наложили швы на открытую рану. Как подсказали нашему изданию в ГУ МВД, «почти вырвала кусочек мяса, так что что-то вампирское в этом есть».

По данным «Фонтанки», на всех троих был составлен протокол за неповиновение. Зубастой же грозит типичная для таких случаев статья 318 УК – «Применение насилия в отношении представителя власти». Но, конечно, с редкой фабулой.