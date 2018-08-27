В России поблагодарят за бдительность. Вступил в силу приказ МВД о выплатах информаторам

Приказ о вознаграждении за помощь полиции в раскрытии преступлений и розыске беглецов вступил в силу 27 августа. Документ за подписью министра внутренних дел России Владимира Колокольцева опубликован на портале правовой информации.

Согласно приказу, бдительные граждане получат деньги за свои знания о совершенных противоправных деяниях. Речь идет о суммах от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. Начальники управлений МВД в регионах и их заместители смогут пообещать информатору до полумиллиона. До трех миллионов сможет заплатить заместитель министра, а далее решение будет принимать сам глава МВД.

Награда найдет получателя, только когда оперативники задержат преступника и предъявят обвинение. Прекращение уголовного дела за истечением срока давности, в случае смерти подозреваемого или по амнистии не лишает информатора права на обещанный гонорар.

Согласно закону, подобные выплаты за сотрудничество с правоохранительными органами налогами не облагаются.