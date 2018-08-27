В Петербурге налётчик выронил банковскую карту в ограбленной им «Пятёрочке»

Чёрная кепка не помогла скрыть личность вооружённому посетителю магазина в Красносельском районе. В операции по завладению едой он допустил стратегическую ошибку — оставил на месте преступления банковскую карту.

Как стало известно «Фонтанке» 27 августа, накануне днём в магазин «Пятёрочка» на улице Пионерстроя, 23-б, заявился покупатель в чёрной кепке. Платить он не хотел, поэтому сначала продемонстрировал нож, а потом начал размахивать им по сторонам. Мешать агрессору не стали, супермаркет мужчина покинул с продуктовой корзиной.

После визита незнакомца в магазине нашли банковскую карту на имя Дениса Ф. Горожанин уже имеет историю: осуждался за кражу и разбой. Живет в соседнем от магазина доме.