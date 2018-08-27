Глава МИД Германии хочет переоценить отношения с США «трезво» и «критично»

Министр иностранных дел Германии Хайко Масс заявил, что необходимо пересмотреть стратегию в отношениях с США.

«Уже давно пришло время переоценить трансатлантическое партнерство: трезво, критично, и даже самокритично»,— цитирует главу внешнеполитического ведомства «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в колонке для газеты Handelsblatt Хайко Масс призвал создать Европейский валютный фонд и независимую от США систему платежей. «США и Европе уже давно начали отдаляться друг от друга», – написал он.

Масс предложил «сбалансированное партнерство», в котором Германия берет на себя ответственность за это равновесие и в котором Берлин будет инициатором «новых переговоров». «Мы возьмем на себя роль противовеса там, где США провели красную линию», — сказал глава ведомства.

Между США и ЕС идет торговая война, которая началась с того, что Вашингтон ввел для ЕС пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. В ответ Европа ввела свои пошлины на американские импортные товары, в том числе на табачные изделия.